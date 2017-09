Anticipazioni delle puntate della soap spagnola Una Vita: dal 18 al 23 settembre 2017. Una nuova settimana ricca di colpi scena per la soap opera spagnola “Una Vita”. Questa settimana c’è una novità: la soap opera andrà in onda anche il sabato pomeriggio, sempre alle 14.10. Nella giornata di oggi martedì 19 settembre Teresa convincerà il Duca di Somoza a far visita a Donna Cayetana, dopo l’incendio e il suo ricovero in ospedale, ma a sorpresa lui deciderà di lasciarla la donna. A causa dell’abbandono del duca di Somoza, Cayetana viene colpita da una crisi isterica giungendo a pensare addirittura al suicidio. Solo grazie alla vicinanza di Fabiana e Teresa, la donna trova il coraggio di reagire alla situazione. I Palacios si riappropriano dei loro averi e si trasferiscono di nuovo ad Acacias. Clemente Heredia dovrà affrontare molti anni di prigionia, ma al commissariato si imbatte in Trini e Ramón minacciandoli con disdegno. Leonor inizierà a preoccuparsi per lo strano comportamento di sua mamma, Donna Rosina negli ultimi giorni. Intanto la famiglia Palacios tornerà a vivere nel quartiere di Acacias 38.

Una Vita: le puntate del 22-23 settembre 2017.

Cayetana occulta la spilla di Úrsula alla vista di Teresa, e decide di indìre una riunione del Patronato per l’indomani al fine di assicurarsi il pieno sostegno dei suoi membri. Trini opta per una merenda a casa Palacios come festeggiamento loro tanto atteso ritorno a Calle Acacias. Casilda, certa che Martín la stia tenendo all’oscuro di qualcosa, è in ansia. Leonor viene a sapere che la madre Rosina ha richiesto l’intervento di un prete per far benedire casa. Mentre Teresa cercherà di parlare con lo psicologo, ma non riuscirà ad aprirsi del tutto, Donna Cayetana ordinerà a Fabiana, la sua domestica, di costituirsi per l’omicidio di Ursula.