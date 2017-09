Uomini e Donne, le ultime news: il confronto a tre tre Francesco, Selvaggia e Desirèe

Uomini e Donne, le ultime news: il confronto tra Francesco e Selvaggia. Ieri, lunedì 18 settembre 2017 è andata in onda la prima puntata di una nuova edizione del programma di Uomini e Donne. Protagonisti di questa prima puntata, in particolare, sono stati Francesco e Selvaggia, tra le coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo essere stati sul punto di lasciarsi, alla fine dell’edizione i due avevano deciso di riprovarci, tornando a casa insieme. Tuttavia in questi mesi le cose non sembrano essere andate per il meglio, come ha spiegato Francesco, il primo dei due ad entrare in studio: “Ho messo un like a una persona, una single che viveva nel villaggio. Abbiamo litigato e le ho detto vattene di casa. Perché ogni volta che siamo in casa ci sono litigate catastrofiche e quindi ti viene da dire che se devi fare questo lavoro ogni giorno non ha senso. Lei è andata via e non se l’è fatto dire due volte. È uscita di casa da un mese – continua Francesco – forse di più. Mi sa che non tornerà. Ci siamo visti in questo mese, le cose sembrava stessero andando meglio e invece… Premetto che quello che ho fatto a Temptation Island non le è andato giù. Ogni volta che c’era la puntata dovevo scappare di casa, ogni volta era una litigata”.

Uomini e Donne, le ultime news: ognuno resta ferma sulle proprie idee.

Poi è il turno di Selvaggia, che lo accusa di fare il teatrino e di aver ridicolizzato la loro storia. La ragazza ne ha anche per la tentatrice Desirée, che uscita dal programma ha iniziato – secondo lei – a dire falsità sull’intera vicenda. E proprio Desirée arriva in studio sostenendo che Selvaggia ce l’abbia con lei non tanto per Francesco, ma proprio verso lei come persona. Ne nasce una discussione a 3 che si risolve con un nulla di fatto dal momento che ognuno resta fermo sulla propria posizione. Francesco spiega di aver tentato di ricucire il rapporto senza esserci riuscito, prima dell’ingresso in studio di Desirèe, che pur ammettendo di non essere a suo agio, ribadisce quanto detto da Maria De Filippi, ovvero che tra i due non ci sia stato assolutamente nulla dal punto di vista fisico, non essendo scattata l’alchimia: “C’è stata più che altro una naturale simpatia”.

Francesco e Selvaggia uno di fronte all’altro negli studi Mediaset.

Francesco e Selvaggia si sono lasciati e non vivono più insieme da poco più di un mese. Siete sintonizzati su Canale 5? #UominieDonne Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 18 Set 2017 alle ore 06:43 PDT