Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante difende a spada tratta Giulia De Lellis dalle critiche del web!

Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante interviene a difesa della fidanzata. Continuano a far discutere le frasi omofobe pronunciate da Giulia De Lellis al ‘Grande Fratello Vip 2017‘. La De Lellis ha dichiarato di pensare che i figli delle coppie gay siano destinati per la maggior parte a diventare gay a loro volta, nonostante la realtà racconti che questa possibilità è identica a quella di un ragazzo cresciuto da una coppia etero. Dopo le sue parole, Giulia De Lellis è stata duramente attaccata sui social, tanto che il suo fidanzato Andrea Damante è voluto intervenire nella questione chiedendo di moderare le parole ad alcuni utenti del web.

Grande Fratello Vip 2017: Andrea Damante difende Giulia De Lellis dalle critiche!

Damante ha così replicato alle numerose critiche mosse nei confronti della compagna: “A tutto c’é un limite. Un minimo di vergogna quando augurate la morte alle persone o quando offendete gratuitamente. Ci sta che non possono piacere, ma questo non vi consente assolutamente di usare termini davvero esagerati e offensivi”, ha scritto l’ex tronista sul suo profilo Instagram. “Dietro ad uno schermo o un cellulare siete tutti bravi, un po’ di rispetto per le persone altrui, sono sì personaggi pubblici, ma questo non vi dà il diritto di offendere pesantemente. Anche perché questi ragazzi hanno dei genitori che sicuramente non avranno per niente piacere nel leggere determinate schifezze. Un po’ meno grazie…”, ha poi concluso.

Grande Fratello Vip 2017, il racconto del dramma vissuto dalla famiglia De Lellis.

Intanto, durante l’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2017’ Giulia De Lellis ha parlato di uno dei traumi peggiori vissuti nella sua vita, ovvero il terremoto che ha devastato Amatrice e le ha portato via l’amata zia Wilma. Ai suoi coinquilini ha raccontato: “E’ stato un momento in cui non ho provato tristezza, né shock, è stato talmente traumatizzante che veramente è indescrivibile quello che c’è capitato, che purtroppo è capitato a tantissime famiglie a noi care, ad esempio la cugina di mia mamma ha perso la figlia, la nipote, la mamma e la suocera”. Poi ha aggiunto: “Diciamo che io sono quella della famiglia apparentemente un po’ forte, quindi non è che sono scoppiata in lacrime come tanti di noi. Ci siamo incontrati in una circostanza particolare, non è che ci siamo visti subito a casa, purtroppo ci siamo rivisti davanti alla bara di mia zia”.

E ancora, ha continuato: “Mi ricordo solo mio cugino che non ha versato neanche una lacrima e anzi… a chi andava lì piangendo diceva ‘dovete essere contenti, io sto bene’… quindi non volevo piangere anche se mi veniva spontaneo”. A seguire la trasmissione dallo studio c’era proprio lo zio, oggi vedovo, che ha voluto ringraziare la famiglia che lo ha ospitato nei mesi successivi alla catastrofe e che è stata applaudita da tutto il pubblico.

Le ultime foto postate da Giulia De Lellis su Instagram.

" Io ti guardo, io ti vedo come nessun altro fa . Scelgo ancora te! Abbracciami " #mioamore#chiedimicosamimancheràdipiù