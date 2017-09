Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi 20 settembre 2017: la nostalgia di Carmen Di Pietro. Un altro giorno inizia al Grande Fratello Vip 2017. Scopriamo gli umori e le avventure dei Vip durante questo mercoledì 20 settembre. Carmen di Pietro ha avuto un momento nostalgico che l’ha portata a scoppiare in lacrime. La causa della nostalgia è la nuova abitazione: la stazione le ricorda suo padre, che era ferroviere. Al Grande Fratello Vip, Carmen si sfoga con i compagni, e spiega di aver vissuto una buona parte della sua vita sui treni: “Un tempo nei treni ci dormivo”, ha rivelato ai fratelli Rodriguez.

Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi 20 settembre 2017: è tempo di spesa al Grande Fratello!

Al Grande Fratello Vip 2017 Cristiano Malgioglio e Serena Grandi sono in vena di confidenze, e Cristiano le racconta della commovente storia di Aida Yespica, che ha visto morire suo padre: Aida era in Venezuela, e mentre si stava preparando per uscire, sente il padre che la chiama con un filo di voce. Aida ha fatto in tempo a vedere il padre, colto da un malore, che si è accasciato davanti ai suoi occhi ed è morto. Nella casa del Grande Fratello Vip 2017, intanto, è tempo di spesa. I Vip hanno a disposizione 160 euro, 20 per ogni Vip. Subito l’accordo va su beni di prima necessità quali frutta, verdura, pasta. Giulia chiede a Cristiano se ha qualche preferenza, ed il cantante risponde di desiderare una cotoletta alla milanese.