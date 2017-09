Guida tv completa di stasera mercoledì 20 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Latin Lover, con Neri Marcorè e Virna Lisi. Saverio Crispo è un attore che ha avuto cinque figlie con donne diverse, ed è morto dieci anni fa. Le sue figlie si sono riunite nella grande casa del paesino pugliese dove l’attore è nato insieme alle due vedove. Su Rai 2 andrà in onda la sitcom Camera Cafè. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera mercoledì 20 settembre 2017 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 6 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Over the top con Sylvester Stallone. Lincoln Hawk è un guidatore di Tir. Dopo molti anni che non vede il figlio, la moglie Cristina cerca di farli incontrare. Su Canale 5 vedremo la serie tv Squadra mobile – operazione mafia cspitale. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Parental guidance. Si parla della storia di David Burke, un piccolo spacciatore. Stasera La7 trasmetterà la serie tv Jonephine Ange Gardien, con gli episodi Cogli l’attimo ed Il segreto di Gabriella.