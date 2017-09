Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 20 settembre 2017

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 20 settembre 2017: Alfonso chiede l’aiuto di Sonia. Il Segreto torna oggi, 20 settembre 2017, con una nuova puntata alle ore 16.20 su Canale 5. Ci avviciniamo ad un grande colpo di scena… Ma attendiamo ancora qualche giorno, e scopriamo le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi. Alfonso è disperato, non riesce a capire cosa si nasconde dietro alla morte di Sol, ma sa che se non scopre la verità non potrà far nulla per far uscire Emilia dal carcere. Il locandiere decide così di chiedere aiuto a Sonia, la compagna di cella della moglie: in cambio di un buon avvocato, Sonia deve cercare di capire cosa nasconde Emilia. La locandiera, però, continua a dichiararsi responsabile della morte di Sol.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 20 settembre 2017: il dramma di Camila.

Secondo le anticipazioni della soap Il Segreto, nella locanda arriva per Alfonso un messaggio misterioso attraverso cui all’uomo viene chiesto un appuntamento nella Grotta della Regina Mora. Carmelo, intanto, introduce Adela sempre di più nella sua vita, e la presenta a Severo. Il fratello di Sol, però, pur mostrandosi molto gentile, pensa che la donna nasconda qualcosa. Spostiamo, infine, l’attenzione su Camila. La donna non vive con gioia l’attesa gravidanza, ma è afflitta da terribili pensieri, e Don Anselmo ne comprende la motivazione: Camila teme che il bambino che porta in grembo non è frutto dell’amore di Hernando, ma della violenza di Nestor.