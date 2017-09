La prova del cuoco: le anticipazioni di oggi 20 settembre 2017. Nuova puntata del mercoledì per Antonella Clerici. Chi ci sarà in cucina oggi con Antonella Clerici per le ricette del giorno de La prova del cuoco? Come sempre il cooking show di Rai 1 dà il via a gare ricette a mezzogiorno dopo una veloce anteprima di Tinto, scopriremo poi insieme quali saranno i maestri in cucina protagonisti della puntata di oggi. Il pubblico piace notare non solo le ricette La prova del cuoco ma anche il look di Antonella Clerici e ogni altro dettaglio. La conduttrice ha mantenuto la promessa, ha detto che avrebbe fatto qualche cambiamento seguendo magari qualche consiglio di chi la segue da casa, infatti ha cambiato look. In tanti tra una ricetta de La prova del cuoco e l’altra le avevano fatto notare che i capelli con il suo riccio ormai assente non le stavano benissimo, che il make up era troppo evidente e le sopracciglia troppo scure.

La prova del Cuoco: la ricetta delle lasagne di zucchine di ieri 19 settembre 2017.

Ma torniamo alle ricette. La ricetta delle lasagne con besciamella zucchine e cotto è tra le ricette La prova del cuoco di ieri 19 settembre 2017 ed è la ricetta della new entry Valerio Braschi. Lui è l’ultimo vincitore di Masterchef e ci propone un primo piatto molto goloso. Lasagne aperte con besciamella zucchine e cotto di Braschi, che non vanno in forno perché la ricetta è facile e veloce. Ecco come prepararla: facciamo la classica besciamella con la stessa quantità di burro e farina (15 g) un bicchiere di latte, facciamo addensare saliamo e aggiungiamo un cucchiaio di formaggio emmenthal grattugiato e 1 tuorlo, amalgamiamo. Proseguiamo la ricetta delle lasagne con besciamella zucchine e cotto di Braschi. Stendiamo la pasta per le lasagne e coppiamo la pasta ottenendo dei cerchi e cuociamo ina acqua bollente salata. Tagliamo a dadini le zucchine e cuociamo in padella con un po’ di olio e lo spicchio di aglio. Tagliamo a pezzetti le fette di prosciutto cotto e scaldiamo in padella senza aggiungere altro. Nel piatto mettiamo un po’ di besciamella quindi le zucchine cotte, quindi la pasta, completiamo con il prosciutto cotto.