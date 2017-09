Serie A, partite di oggi mercoledì 20 settembre 2017 e risultato di Inter-Bologna!

Serie A, risultati e partite di oggi mercoledì 20 settembre 2017. L’Inter che cercava la quinta vittoria ieri si è dovuta accontentare di un pareggio: il pari in rimonta, con il risultato di1-1 contro il Bologna. La squadra di Donadoni ha disputato un ottimo primo tempo, ottenendo il vantaggio con la rete di Verdi al 32′. Nella ripresa, Spalletti ha inserito Eder al posto di Joao Mario. Al 30′, Eder viene atterrato in area e, dopo un controllo con la Var, l’arbitro ha concesso il rigore trasformato in rete da Icardi.

Serie A, risultato della partita Inter-Bologna, anticipo di martedì 19 settembre 2017.

Per i nerazzurri sfuma la possibilità di allungare in testa alla classifica in attesa del verdetto di questa sera della Juve e del Napoli. «Ci è mancata quella faccia tosta che serve per vincere, o provare a vincere, certe partite: nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella ripresa qualcosa di positivo si è visto. Forse se avessimo fatto gol dopo nemmeno un minuto la gara sarebbe stata diversa…», così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti.

Serie A, l’anticipo Inter-Bologna: i commenti di Roberto Donadoni.

“I ragazzi hanno fatto una gara di grande qualità e di grande intensità. Dal punto di vista del risultato ci sentiamo ‘derubati’ ma questa è la strada giusta e se interpreteremo le gare così arriveranno i tre punti”. Roberto Donadoni, ai microfoni di ‘Serie A Live’, non nasconde il rammarico per la mancata vittoria contro l’Inter: “Siamo stati superiori all’Inter che è una grandissima squadra, li abbiamo costretti a difendersi perché siamo stati molto aggressivi. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, anche perché contro avversari di questo tipo è importante per squadre come la nostra avere tutti a disposizione e noi avevamo Destro e Palacio con qualche problema – ha aggiunto l’allenatore – Maietta anche e quindi diventa importante chi subentra e oggi tutti hanno fatto un match incredibile: l’unica amarezza è non aver conquistato i tre punti”.

Serie A, i risultati e le partite di stasera mercoledì 20 settembre 2017.

Stasera Mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 18.00 si giocherà il match Benevento-Roma. Le altre partite si terranno alle ore 20.45. Si disputeranno Atalanta-Crotone, Cagliari-Sassuolo, Genoa-Chievo Verona, Hellas Verona-Sampdoria, Juventus-Fiorentina, Lazio-Napoli, Milan-SPAL, Udinese-Torino.