Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: ecco la gallery dei tagli di capelli cortissimi più glamour

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli cortissimi. Una nuova stagione è ormai vicinissima e i nuovo look in tema di tagli di capelli già hanno fatto capolino da un po’ sulle passerelle. Protagonisti per la prossima stagione saranno i tagli di capelli a pixie, short bob e collarbone. Tagli di capelli cortissimi, alla base del mento o, al massimo, del collo: queste sono le tre lunghezze concesse dalla tendenza del momento se decidi di tagliare i capelli. Si tratta di tipi di tagli di capelli non nuovi ma che hanno vissuto momenti di gloria in stagioni più o meno recenti: il pixie (con la versione estrema “rasata”, il “classico bob che ormai è un evergreen e, il collarbone. Naturalmente, poi, le variazioni sul tema sono numerosissime e il risultato finale dipende anche dalla nuance (e in questa stagione il colore è protagonista) e del brushing.

Tendenze capelli autunno/inverno 2017-2018: le colorazioni più glamour del momento.

Per quanto riguarda le colorazioni si va dalle nuance più naturali a quelle shock, come blu e verde, passando per i classici capelli neri e romantici rossi ramati, il vostro nuovo colore di capelli vi sta aspettando. Di grande tendenza sarà anche il bicolore. La parte posteriore della testa è scura, quella anteriore è bionda, creando un gioco bicolore assolutamente glamour.

