Uomini e Donne, il ritorno e l'incontro tra Gemma e Giorgio tra lacrime ed emozioni!

Il ritorno di Gemma e Marco: la fine di una storia dopo l estate d’oro. Risale sul palcoscenico di Uomini e Donne la dama più seguita dal pubblico di Canale 5 per le sue travagliata storie d’amore. Dopo un breve filmato fai da te sull’estate di Gemma e Marco e commenti al seguito. Ecco l’entrata della dama over. Tina non perde occasione a fare battute ironiche e sfoggiare il solito manichino biondo con la lacrima cadente, questa volta vestito da promessa di matrimonio o, come commenta la vera Gemma, come se stesse andando a un funerale.

Uomini e Donne, la fine della storia tra Marco e Gemma.

Non tarda però ad arrivare il colpo di scena con la sua dichiarazione della fine della sua storia con Marco dopo l’estate d’oro sotto gli occhi di tutti. La condivisione forte ma soprattutto la successiva convivenza tra i due, post intervento di Marco, hanno portato alla luce abitudini e stili di vita troppo diversi che hanno finito per mettere in crisi il rapporto. Si dicono amici adesso ma Tina non riesce a contenersi e si mette in ginocchio in segno di protesta, dicendo che si aspettava ogni cosa. Maria però esorta Tina a non esagerare perché quest’ anno uomini e donne godrá del connubio tra tv e social. La trasmissione durante la sua registrazione sarà in diretta su fb.

Uomini e Donne, Marco e Gemma di nuovo uno difronte all’altra.

Marco e Gemma sono di nuovo uno difronte all’altra davanti al pubblico. Marco spiega di aver avuto durante la loro emozionante estate problemi di salute che l’hanno costretto ad un intervento chirurgico e al pronto intervento della sua compagna che si è trasferita a casa sua. Questo però non ha unito la coppia ma rilevato problemi e incomprensioni durante la convivenza. È soprattutto gemma a lamentarsi di alcuni comportamenti emersi a casa del Firpo. Si evince però ancora un trasporto tra i due che si commuovono nel raccontare tutto. “Siamo persone giuste che si sono incontrate al momento sbagliato” dice Marco. Gemma acconsente tra le lacrime. Sarà davvero tutto perduto tra la dama e il suo cavaliere dalla lunga chioma? Lo scopriremo solo riprendendo a seguirli sotto i proiettori della nuova stagione di Uomini e Donne trono over!