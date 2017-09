Uomini e Donne: Soleil Sorge opinionista a Pomeriggio Cinque. Lunedì 18 settembre 2017 abbiamo assistito all’inizio di una nuova edizione di Uomini e Donne. Diverse novità in previsione, con però alcune conferme. Rinnovato l’appuntamento con il Trono Over, con il Classico, ma anche con il Gay. Dopo la prima fortunata edizione, con Claudio Sona sull’ambita poltrona, la produzione ha deciso di proporlo nuovamente al pubblico del piccolo schermo. L’erede di Claudio Sona è Alex Migliorini, ragazzo poco noto nel mondo dello spettacolo. Intanto Soleil Sorge, fidanzata dell’ex tronista Luca Onestini, coppia formatasi la scorsa edizione, sbarca a pomeriggio cinque. Barbara d’Urso l’ha voluta come sua opinionista così come aveva fatto con l’ex corteggiatrice. La fidanzata di Luca Onestini è quindi pronta a ripercorrere i passi della fidanzata di Andrea Damante?

Uomini e Donne: le preoccupazioni di Soleil per Luca.

La d’Urso ha preso ha invitato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a diventare opinionista delle sue trasmissioni. Inutile dire che la fidanzata di Luca Onestini, ora recluso nella casa più spiata d’Italia, ha subito accettato. Cosa succederà, però, quando anche Giulia De Lellis, concorrente del reality condotto da Ilary Blasi, uscirà dal programma? Negli studi di Pomeriggio Cinque Soleil ha parlato del suo fidanzato e delle preoccupazioni per il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2. Soleil temeva che nel cast potesse esserci qualcuna in grado di portarglielo via, ma ha detto di essersi sentita più sicura una volta viste in video le concorrenti. Nessuna di loro, a suo dire, potrebbe mai rubarle il suo fidanzato. Sicura dei sentimenti che Luca Onestini prova per lei, però, Soleil si è fatta promettere che nessuna donna dormirà insieme o vicino a lui.

Selfy di Soleil Sorge e Barbara D’Urso.