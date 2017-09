Caterina Balivo: la prima foto casalinga con la piccola Cora. Caterina Balivo, la presentatrice del noto programma pomeridiano di Detto Fatto è diventata mamma per la seconda volta. Ad annunciare la gravidanza fu lei stessa durante la trasmissione. La conduttrice di “Detto Fatto” ha pubblicato su Instagram la prima foto casalinga con Cora, la piccola della famiglia, nata lo scorso 16 agosto. Si tratta del primo ritratto di mamma e figlia fuori dall’ospedale. Stavolta lo sfondo è più intimo, la cameretta rosa preparata per la bimba. La foto è stata scattata dalla zia Sarah e in pochi minuti è un boom di like. I fan si congratulano con mamma Cate: “Tenerezza pura”.

Caterina Balivo: pronta a tornare in tv ma c’è chi preferisce Serena Rossi.

Ha lasciato il timone di Detto Fatto a Serena Rossi solo per poco, il tempo di vivere la maternità ed è subito pronta per tornare in trasmissione. Caterina Balivo dopo il parto, che ha dato alla luce la secondogenita Cora, si inizia a mostrate al pubblico in splendida forma. Iniziano ad apparire le prime foto che ne annunciano il ritorno su Rai Due. I telespettatori nel frattempo si sono abituati alla conduzione della napoletana e hanno deciso di seguirla con passione infatti non tutti sono contenti del ritorno della Balivo. Alla semplicità della conduttrice neomamma alcuni utenti dichiarano di aver trovato più in sintonia con il programma la solarità della Rossi.

La prima foto casalinga di Caterina e la piccola Cora.

Quadretto super pink di questo pomeriggio con Cora 🎀 pic by zia @sarahbalivo #caterinabalivo #caterinasecrets Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 19 Set 2017 alle ore 11:56 PDT