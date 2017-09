Detto Fatto, bella sorpresa per Serena Rossi! Torna oggi Serena Rossi con un’altra simpatica puntata di Detto Fatto. La brava e bella attrice ha colpito tutto il pubblico e non solo… Sembra, infatti, che Serena abbia impressionato come presentatrice anche i vertici Rai, che sembra abbiano deciso di affidarle uno show musicale del sabato sera su Rai 1. Serena ha dimostrato di essere davvero molto brava: non solo è una grande attrice, ma anche una grande cantante e presentatrice!

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni del 21 settembre 2017: il ritorno a Detto Fatto di Pinella Passaro.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto oggi, giovedi 21 settembere 2017, vedremo dietro ai fornelli Caterina Lanteri Cravet, la chef ligure pronta come sempre a stupire tutti con la sua cucina “con stile”. Tornerà in studio anche Salvo Filetti che, dopo il successo riscosso la scorsa settimana, trasformerà il look della sua ospite con taglio e colore nuovo; insieme a lui si scopriranno altri aspiranti candidati della prima edizione della Detto Fatto Hair Design Academy. Spazio poi a Silvia De Giorgi, il tutor di interior design che rivisiterà un vecchio oggetto e ne trasformerà uno nuovo di basso costo in un prezioso prodotto di design. Pinella Passaro, la regina delle spose, avrà il compito di aiutare Carminia, una giovane sposa in cerca dell’abito perfetto. Per concludere in dolcezza, spazio al gelato proposto dal Maestro Massimiliano Scotti.