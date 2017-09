Grande Fratello Vip 2017: Giulia De Lellis contro Cecilia Rodriguez. Se l’anno scorso il ‘Grande Fratello Vip 2017‘ aveva visto protagonista lo scontro a distanza tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli, quest’anno una nuova querelle potrebbe iniziare direttamente all’interno della casa. La De Lellis ha accusato Cecilia davanti ad altri coinquilini di essere una stratega e di essere disposta a tutto pur di rimanere in gioco. Tutto sarebbe nato perché Francesco Monte, fidanzato di Cecilia, si sarebbe espresso pubblicamente sul social contro Giulia e il suo fidanzato Andrea Damante, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ come lui.

Grande Fratello Vip 2017: le dure parole di Giulia De Lellis contro Cecilia Rodriguez!

“Avete sentito anche voi quello che hanno detto contro di me? Prima quando eravamo tutti in casa sorrideva. Mi prende in giro, che brutta razza”, ha detto la De Lellis parlando della sorella di Belen. “Anche secondo voi Cecilia sta facendo la parte? È una doppia faccia! Appena la vedrò le chiederò se ha qualcosa contro di me, questo perché il suo ragazzo mi insulta pubblicamente. Io e Andrea non gli abbiamo mai fatto nulla, ma lui non smette di insultarci”, ha poi aggiunto. Si attendono le replica di Cecilia alle parole di Giulia!