Grande Fratello Vip 2017: Ignazio racconta la sue delusione d'amore. Lei è un'attuale corteggiatrice di U&D

Grande Fratello Vip 2017: la delusione d’amore di Ignazio. Ignazio Moser si apre con gli altri su una brutta delusione d’amore che lo ha portato a non avere più fiducia nelle donne. Moser spiega di soffrire ancora per una storia d’amore finita pochi mesi fa. Lei sarebbe la splendida modella e Miss Virginia Stablum, che proprio in questi giorni ha varcato la soglia di UeD come corteggiatrice. “Ma lei si sta mangiando le mani” queste le frasi di Daniele Bossari , “Lei tornerà” gli dice Giulia e Ignazio risponde: “ Lei torna a scadenza”. “Le donne tornano tutte” dice Gianluca impastato. Ignazio sembra ancora molto provato ma deluso dalla sua storia e ciò l’ha portato a non riuscire ad andare avanti con le altre donne. Ha iniziato a “collezionare donne” senza mai legarsi a nessuna.

Grande Fratello Vip 2017: l’ex fidanzata di Ignazio è ora una corteggiatrice di Uomini e Donne.

Nella sua lunga confessione , Ignazio ha spiegato quanto sia difficile per lui superare il ricordo della ragazza. Dopo di lei ci sarebbero state solo storie di breve durata e oggi il giovane Moser faticherebbe a impegnarsi seriamente. “Per tanto non ne ho parlato con nessuno, ma penso che parlarne è l’unica maniera per venirne fuori. Ti vengono fuori cose che pensavi di aver rimosso. Quello che me l’ha fatta tornare in mente è stato vedere lei (Giulia De Lellis, ndr) impegnata in una situazione sentimentale che tutti vorrebbero (con Andrea Damante, ndr). La invidio ma al tempo stesso questa cosa mi fa molta paura. Questo mi frena. Ho avuto alcune ragazze dopo di lei, ed ero io ogni volta, al momento della svolta, a fare un passo indietro. Vengo da una famiglia molto solida, i miei sono insieme da 35 anni e sicuramente ho la prospettiva di metter su famiglia, ma oggi mi è più facile fare il bomber. Ma ho paura di non riuscire più a smettere di collezionare donne”.

Solo pochi giorni prima dello sfogo di Ignazio, Virginia ha varcato la soglia di Uomini e Donne, come corteggiatrice interessata a Mattia Marciano e Paolo Crivellin. La giovane è una bellissima modella di appena 19 anni, proveniente da Trento (come lo stesso Moser). Nonostante la giovane età, sta facendo rapidamente carriera dal momento che quest’anno è stata eletta Miss Mondo Cover Girl 2017, ha guadagnato la fascia regionale di Miss Mondo Madonna di Campiglio 2017 e si è classificata tra le prime top 5 di Miss Mondo Italia 2017. Studentessa universitaria, parla fluentemente inglese, spagnolo e tedesco e vanta già un discreto seguito social.