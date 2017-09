Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news di oggi, 21 settembre 2017: tutti vogliono stare in Stazione! Al Grande Fratello Vip 2017 sembra che il luogo più apprezzato da tutti sia la stazione. Cristiano Malgioglio dalle prime ore nella casa dei Privilegiati ha iniziato a sostenere che l’ambiente che si era creato era più bello quando erano alla stazione. Dello stesso parere sono Giulia De Lellis e Ivana Mrázová. Nella stazione, infatti, i Vip trascorrevano più tempo insieme, tutti in armonia. Al Grande Fratello Vip anche gli ex privilegiati che ora sono in stazione raccolgono tutti i vantaggi di Tristopoli: nella Stazione i Vip ridono, ballano, si divertono. Veronica, tra le risa di tutti, ha imitato Cristiano Malgioglio, ricevendo i complimenti dei suoi compagni.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime e le news di oggi, 21 settembre 2017: le chiacchierate di Cristiano e Carmen.

Cristiano Malgioglio ha legato molto con Carmen Di Pietro, e le chiacchierate tra i due sono diventate un appuntamento fisso. I due parlano di come vanno le cose all’interno del Grande Fratello Vip 2017, e Carmen spiega che nella Stazione i Vip sono impegnati con esercizi di fitness. I Vip in Stazione parlano di alimentazione. Luca ha raccontato che per un po’ non ha mangiato carne rossa ma ha preferito carne bianca e pesce.