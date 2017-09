Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Cecilia Rodriguez sulla sorella Belen! Cecilia Rodriguez all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ si è lasciata andare a diverse dichiarazioni sulla sorella Belen. La sorella minore della showgirl argentina ha lodato le sue capacità artistiche e imprenditoriali.”Se ne è andata da sola con 200 euro in tasca, che era quello che le potevano dare i miei. E’ stata sempre l’orgoglio della famiglia. Si è costruita un impero”, ha detto.”Lei veniva in Italia, metteva un po’ di soldi da parte con i lavori che faceva, il suo primo pensiero era tornare a casa ed aiutarci. E’ arrivata anche a regalarci una casa. Lei è super generosa. Ce l’ha fatta e quindi vuole aiutare gli altri. E’ super sensibile come siamo noi due. Siamo cresciuti nella stessa famiglia. Credo che lei si sia creata questo ruolo da forte ma dentro è sensibilissima”, ha poi aggiunto.

Grande Fratello Vip 2017, Cecilia rivela aspetti inediti di Belen!

Cecilia non è mai stata veramente gelosa della sorella. “Ho avuto un periodo che ero gelosa di lei ma per quanto riguarda mia mamma. Poi, crescendo l’ho capito. Venivano i familiari a casa e lei si metteva sul divano con tutti questi giornali su Belen. Non si parlava di altro”, ha spiegato. D’altronde la sorella maggiore è stata un po’ come una madre. “Lei mi ha fatto sempre da mamma. Ormai, mi guarda e mi dice: ‘Sei cresciuta. Non sei più la mia bimba’. A volte, vorrei abbracciarla, ma ancora oggi mi vergogno nel dirle quanto la amo. Non sono brava”, ha concluso.

Le ultime foto di Belen Rodriguez su Instagram.

