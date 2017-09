Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, giovedì 21 settembre 2017

Guida tv completa di giovedì 21 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda la fiction con Veronica Pivetti Provaci ancora prof. Camilla e Gaetano hanno un altro ostacolo alla loro convivenza: in casa Baudino arriva anche un’amica di Livietta, pronta a consolare la ragazza dopo la fine del matrimonio con George. Saranno proprio Livietta e l’amica a scorgere il cadavere di un uomo… Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda Camera Cafè. Su Rai 3 ore 21:20 vedremo il documentario I mille giorni di mafia capitale.

La guida tv di questa sera giovedì 21 settembre 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film con Angelina Jolie Amore senza confini. Sarah Jordan incontra Nick Callahan, un medico senza frontiere e se ne innamora. Sarah decide di lasciare la sua vita da benestante e partire con Nick per un rischioso viaggio in giro per il mondo. Su Canale 5 andrà in onda il programma di intrattenimento Chi ha incastrato Peter Pan. Su Italia 1 vedremo The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il documentario Piazza pulita, il programma di approfondimento politico condotto da Corrado Formigli.