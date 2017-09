I Fatti Vostri, le rubriche e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 settembre 2017. Si conferma lo spazio dell’Edicola, dove ogni giorno un’importante firma del giornalismo, Carlo Cuca, commenterà le notizie del giorno. Nella giornata odierna di oggi, giovedì 21 settembre 2017, si parla del referendum in Spagna, della tragedia del Terremoto in Messico, la strage dei bambini nella scuola di Rebasamen. Spazio anche all’inchiesta di Panorama sulla Terza età, che oggi non è più considerata una fase di declino, ma di piena vitalità. Non manca un approfondimento anche sulla tragedia di Foggia, un nuovo caso di femminicidio, a Ischitella, dove è morta la quindicenne di Ischitella ferita gravemente ieri mattina da un colpo di pistole sparatole in faccia dall’ex compagno della madre. Per Cuca anche un solo caso di femminicidio è una cosa gravissima, che non deve passare sotto silenzio. Ospite del programma è una ragazza vittima di bullismo, che vuole portare la propria testimonianza, derisa tra gli altri motivi per il suo aspetto estetico, autrice di una lettera di denuncia delle vessazioni subite. Oggi è serena e quel brutto periodo è passato.

I Fatti Vostri, le rubriche e l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 settembre 2017.

Torna anche la rubrica dedicata ai cani con il dog trainer Vieri Timosci e il veterinario Simone Ciliberti, ma questa volta i padroni degli amici a quattro zampe saranno noti personaggi dello spettacolo. Del meteo si occupa sempre il Colonnello Massimo Morico. Dal balcone della piazza, invece, potranno arrivare gli appelli, le richieste e i ringraziamenti dei cittadini: un ‘citizen’s corner’, praticamente.

Rubriche settimanali tratteranno di legalità, scienza, salute, animali, affidate di volta in volta a esperti del settore.Tra le novità di quest’anno, le incursioni nella storia del costume italiano del prof. Umberto Broccoli, punteggiate dai successi della Hit parade musicale, del cinema e del teatro.

Spazio all’Oroscopo di Paolo Fox, che nella giornata di oggi assegna due stelle al segno del Cancro, dei Pesci. Tre stelle vanno al segno zodiacale dell’Ariete, del Toro, per il Sagittario, per l’Acquario. Quattro stelle per il segno dei Gemelli, per il Leone, per la Bilancia. Cinque stelle per Vergine, Scorpione e Capricorno!