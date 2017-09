Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 21 settembre 2017: il ritorno di Maria a Puente Viejo. Oggi, giovedì 21 settembre 2017, ci sarà puntuale su Canale 5 un nuovo appuntamento con la seguitissima soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi. Nuovi misteri ed intrighi vedremo nella puntata odierna de Il Segreto, ma assisteremo anche ad un graditissimo ritorno: quello di Maria Castaneda. La donna vuole aiutare la madre ad uscire dal carcere, ma per farlo deve scoprire la verità: chi ha ucciso Sol e perché. Maria non può palesarsi a Puente Viejo in quanto ritenuta ancora responsabile di aver sparato a Donna Francisca. Manda, così, un messaggio misterioso ad Alfonso in cui, non indicando chi è il mittente del messaggio, gli chiede un appuntamento alle Grotte. Il locandiere si reca al misterioso appuntamento, e con sua grande sorpresa si trova di fronte l’amata figlia Maria.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 21 settembre 2017: Camila si sfoga con Don Anselmo.

Camila è disperata, il pensiero che il figlio che porta in grembo non sia di Hernando ma di Nestor la terrorizza. Disperata, si sfoga con Don Anselmo. Anche Hernando ha le sue preoccupazioni. Sembra, infatti, che alcune persone sono state intossicate a causa di alcuni prodotti venduti, e sembra che l’errore sia stato commesso da Beatriz. Rogelia e Camila, intanto, si chiedono cosa nasconda Ismael e cosa vuole davvero. A Matias, Ismael non è mai piaciuto, e anche Nicolas si convince che il giovane nasconde qualcosa.