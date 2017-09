Jeremias Rodriguez racconta i particolari più privati della sua vita al Grande Fratello Vip 2017

Grande Fratello Vip 2017, le recenti dichiarazioni di Jeremias Rodriguez. Qualche giorno fa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ Jeremias Rodriguez ha rivelato alla modella Carla Cruz, eliminata nella seconda puntata, e all’ex tronista Luca Onestini di essere stato molto male psicologicamente fino a qualche mese fa, ma di aver intrapreso un percorso che lo ha fatto stare meglio.”Mi sono fatto male da solo, ho risolto da solo. Se non avessi preso io la decisione di aprirmi e raccontare, di chiedere aiuto non sarei qua. Sono stato io a volermi salvare. Ovviamente uno da solo non ce la fa, però se tu non prendi la decisione di cambiare e migliorare, non arriva niente”, ha rivelato il fratello di Belen.

Grande Fratello Vip 2017, Jeremia Rodriguez si racconta a cuore aperto nella casa.

Poi ha aggiunto: “Pensi che la mia famiglia non volesse aiutarmi prima? Sono stato io a dire no. Se sono fieri di me adesso? Lo erano già prima, ma ovviamente è cambiato tutto. Vedo il loro sorriso. Si vede che sono un’altra persona, non nell’essenza, ma si vede che ho capito come funziona. Questo non vuol dire che ho risolto tutto, ma ho capito da dove nascono le cose. È per questo che piango a volte”. Oggi Jeremias, che si trova nella casa del Grande Fratello Vip 2017, insieme alla sorella minore Cecilia, è tranquillo. “Guardo indietro e sono solo contento. Un anno fa, invece, guardavo indietro e dicevo ‘Cavolo come faccio?’. Era tutto un casino, un disastro. Non vedevo una cosa positiva. Oggi prendo solo le cose positive. Non dico che non m’incaz** o che non sto male cinque minuti, ma risolvo subito perché so dove devo andare”, ha concluso.

