La prova del cuoco, oggi giovedì 21 settembre 2017: le ricette e sfide tra i cuochi! Tante ricette e novità nella nuova puntata di oggi giovedì 21 settembre 2017 de La Prova del Cuoco, il cooking show di Rai1 condotto dalla conduttrice Antonella Clerici. Come sempre i cuochi si sfideranno in una pre gara, giudicata dalla Clerici, in cui il vincitore assegnerà alla squadra perdente la temuta penalità, una delle novità di quest’anno. Intorno alle 13 si svolgerà la gara vera e propria, in cui i cuochi in gara riceveranno una votazione per la tecnica con cui hanno realizzato i piatti, per il gusto e per l’impiattamento. Tra poco le nuove ricette La prova del cuoco. Intanto scopriamo insieme il nuovo look di Antonella Clerici scelto per la puntata odierna. La bella conduttrice indossa una camicia con maniche a tre quarti a fantasia, nei toni del bianco, fucsia, rosa, ed un paio di jens scuri.

La prova del cuoco, oggi giovedì 21 settembre 2017: “Roma non fa la stupida stasera” è il tema del primo round di gara!

Nel primo round della gara si sfidano due cuochi romani, Giampiero Fava per i rossi e Renato Salvatori per i Verdi. Una sfida che ha come tema Roma non fa la stupida stasera. La squadra del Pomodoro Rosso prepara dei Fiori di zucca ripieni, mentre la squadra del Peperone Verde prepara il pollo con i Peperoni. Antonella Clerici assegna la vittoria ai Fiori di zucca, quindi alla squadra del Pomodoro Rosso, che assegnerà la penalità ai Verdi.

La prova del cuoco: il riepilogo di ieri mercoledì 20 settembre 2017.

Nella gara di ieri de La Prova del Cuoco il giudice ha assegnato per la tecnica la vittoria al pomodoro, per il gusto un pari merito, per l’impiattamento la vittoria è sempre del pomodoro. La squadra rossa si è aggiudicata la vittoria finale della puntata. Chi vincerà la sfida di oggi giovedì 21 settembre 2017 de La prova del cuoco? Lo scopriremo tra pochissimo.