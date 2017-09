Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni di stasera, 21 settembre 2017. Stasera, giovedì 21 settembre 2017, va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Provaci ancora Prof 7. Dopo aver scoperto le anticipazioni di stasera, vedremo anche quali sono le anticipazioni della quarta puntata, in onda giovedì 28 settembre 2017, anticipazioni entrambe che rivelano dei grandi colpi di scena. Secondo le anticipazioni ufficiali di Provaci ancora Prof. 7 stasera vedremo una nuova ospite in casa Baudino: Bianca, accorsa per consolare Livietta dopo il tradimento di George con l’insegnante di yoga. Una sera le due amiche trovano nel cortile del condominio il corpo di un uomo avvolto in un tappeto. Camilla e Gaetano si precipitano giù a controllare, ma il cadavere è già scomparso. Il giorno dopo la Polizia lo ritrova in un fosso: è un cinquantenne con numerosi precedenti. Carmen intanto, si mostra sempre più sfuggente e misteriosa…

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni del 28 settembre 2017: Renzo e Camilla indagano sulla morte di Carmen.

La quarta puntata di Provaci ancora Prof. 7 andrà in onda giovedì 28 settembre 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali, ci sarà una bruttissima notizia: Carmen è morta. Secondo il medico legale era ubriaca, ma Renzo e Camilla non ci credono ed iniziano ad indagare. In seguito si scopre che Carmen è morta per un colpo di pistola alla testa, e sospettato è Paolo Trevisan, l’uomo misterioso che aveva avuto una relazione con Carmen.