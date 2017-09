Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della terza puntata di oggi, 21 settembre 2017:

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della puntata di oggi, 21 settembre 2017: il punto della situazione ad oggi. Provaci ancora Prof. 7 torna oggi, con un doppio appuntamento settimanale. Prima di scoprire le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, facciamo un rapido punto della situazione. Lunedì è andata in onda la seconda puntata di Provaci ancora Prof. 7, e abbiamo assistito all’arrivo di Livietta, tornata in Italia con la figlia Cami dopo essere stata tradita da George con l’insegnante di yoga. Camilla ha consolato la figlia, le ha detto che deve prendersi tutto il tempo necessario per chiarirsi le idee, e può restare quanto vuole nella casa che ora divide con Gaetano. La prof, però, prova a farle capire che forse le cose non sono come sembrano. Livietta, però, è convinta del tradimento ed è disperata…

Provaci ancora Prof. 7, le anticipazioni della puntata di oggi, 21 settembre 2017: Gaetano va a Napoli?

Secondo le anticipazioni ufficiali di Provaci ancora Prof. 7, stasera a casa Baudino arriverà un altro ospite: si tratta di Bianca, grande amica di Livietta. La ragazza si fermerà in casa Baudino per consolare Livietta e per starle vicino in questo brutto periodo. Le due parlano molto e fanno delle passeggiate per svagarsi, ma un giorno trovano, nel cortile del condominio, un cadavere avvolto in un tappeto. Le ragazze sono molto spaventate, e Livietta avvisa subito la mamma. Camilla, però, quando giunge sul posto con Gaetano, non trova alcun cadavere. Il giorno dopo la polizia trova un uomo morto in un fossato, e si pensa sia lo stesso cadavere scoperto da Livietta e da Bianca. Gaetano, intanto, ha ricevuto una proposta di trasferimento a Napoli…