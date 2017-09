Uomini e Donne, le ultime news: ecco la delicata operazione che ha subito Marco Firpo

Uomini e Donne, le ultime news: il naufragare della storia tra Gemma e Marco. Dopo 2 puntate dedicate al Trono Classico Uomini e donne fa spazio al Trono Over. Marco Firpo e Gemma tornano in studio a Uomini e donne e comunicano che si sono lasciati. La prima a fare il suo ingresso in studio è la Galgani, la sua espressione fa capire che qualcosa non va. Si vede un n rvm che ripercorre il percorso di Gemma e Marco da settembre 2016 a oggi, con tutti gli alti e bassi della storia. Marco durante l’estate ha subito una difficile operazione e Gemma le è stata vicino. Ma la loro storia è naufragata lo stesso. Marco entra in studio, racconta la sua versione dei fatti, da ragione a Gemma che la malattia l’ha reso più sofferente e nel raccontare piange. L’uomo si era accorto che la Galgani stava male, soffriva per la situazione e quindi le aveva proposto di prendersi una pausa. A luglio Marco Firpo ha subito un’operazione importante, si presume al cuore. Gemma ha rivelato che Marco è stato in riabilitazione a Ruta di Camogli dove c’è anche un istituto cardio-vascolare.

Uomini e Donne, le ultime news: la difficile operazione di Marco.

Marco Firpo si è trovato, all’età di 38 anni davanti ad un grosso problema di salute: “Ho avuto un serio problema di salute, non voglio entrare nei particolari, ma ho rischiato la vita. In ospedale, mentre non sapevo se sarei uscito sulle mie gambe, ho deciso che, se fossi sopravvissuto, non sarei tornato alla mia vecchia vita“. E oggi sembra che questi problemi di salute siano tornati a tormentare Marco. Il cavaliere aggiunge che si sentono ancora, si scambiano messaggi: in uno di questi lui le ha scritto che non possono stare insieme perché sono le persone giuste al momento sbagliato. Gemma ammette anche che ha sofferto di gelosia per il rapporto profondo tra lui e una sua ex, ma Marco precisa che tra di loro non c’è nulla dal punto di vista sentimentale. Quando Maria le chiede se sia pronta per fare nuove conoscenze, la sua risposta (“Beh io sono qui… è normale che ora questa cosa con Marco debba decantare”) fa esplodere la Cipollari nel primo “Businessss” della stagione.