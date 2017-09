Uomini e Donne, le ultime news: Mattia Marciano è pesantemente sotto accusa

Uomini e Donne, le ultime news: Mattia Marciano sotto accusa. Sono appena state mandate in onda le prime tre puntate di questa nuova edizione di Uomini e Donne e già piovono critiche e accuse clamorose. A finire sotto accusa è il tronista del trono classico Mattia Marciano. L’arrivo in trasmissione di Mattia è stato accompagnato subito da una serie di clamorose rivelazioni che hanno messo in dubbio l’onestà del ragazzo con la produzione che gli ha dato fiducia. Nel dettaglio le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso della prossima registrazione del trono classico bisognerà fare chiarezza sulla conoscenza tra Mattia Marciano e la sua corteggiatrice Chiara. Quest’ultima ha fatto il suo ingresso in trasmissione già durante la prima puntata del programma e sebbene Mattia abbia fatto finta di non conoscerla, in realtà sapeva già chi fosse.

Uomini e Donne, le ultime news: Mattia ha già la sua cerchia di conoscenze.

Dei filmati sui social affermano che tra i due ci sia già una profonda conoscenza. Il tronista, infatti, conosce molto bene Chiara così come testimoniano i filmati dove lo vediamo divertirsi in macchina con la ragazza diversi mesi prima dell’inizio di Uomini e donne. Chiara e Mattia cantano e se la spassano quasi come se fossero molto di più di due semplici amici e ovviamente il video in queste ore ha fatto il giro della rete e dei social. Ma le novità non finiscono qui. Pare che Mattia conosca bene anche un’altra delle sue pretendenti . Stiamo parlando di Veronica, alla quale ha messo diversi ‘mi piace’ su Instagram prima dell’inizio della trasmissione. Insomma sembrerebbe che Mattia abbia già il suo ‘cerchio di ragazze’ che intende conoscere. Come intenderà procedere la redazione?