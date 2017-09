Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 22 settembre 2017: un detenuto non rientra in carcere dopo un permesso premio. Un detenuto catanese in permesso premio non è rientrato nel carcere di Augusta, dove stava scontando la sua pena, fino al 2020, per rapina. Questo non è un caso isolato: negli ultimi mesi sono stati segnalati diversi episodi in cui detenuti in permesso premio non sono rientrati in carcere. Le evasioni si fanno sempre più frequenti, ed il segretario del sindacato Osapp, Nicotra, spiega che “è arrivato il momento per la politica italiana di attenzionare maggiormente il mondo penitenziario e con esso ovviamente la Polizia Penitenziaria”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 22 settembre 2017: la situazione del carcere di Palmi.

Una delegazione dei Radicali ha fatto visita al carcere di Palmi e ne hanno evidenziato le criticità. “Le condizioni strutturali del Carcere di Palmi sono critiche ma a breve ci saranno dei miglioramenti”, ha dichiarato Emilio Enzo Quintieri. Nel carcere di Palmi c’è una popolazione carceraria in esubero: la struttura detentiva ospita 163 detenuti, di cui 109 appartenenti al Circuito dell’Alta Sicurezza, mentre la capienza regolamentare è di 152 posti. È da segnalare un dato positivo: sono anni che nel carcere di Palmi non ci sono degli eventi critici quali suicidi, realizzati o tentati, decessi, risse, e ciò anche grazie al personale di polizia penitenziaria che, nonostante sia afflitto da una carenza d’organico, opera con estrema diligenza. L’istituto di penitenza, inoltre, può contare sull’aiuto di 36 volontari. A breve ci sarà una ristrutturazione del reparto isolamento ed al suo interno saranno realizzate 5 sale attrezzate per la videoconferenza, per cercare di ridurre al minimo i rischi dovuti alle traduzioni dei detenuti innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie. Sarà inoltre realizzato un impianto di pallacanestro e di pallavolo.