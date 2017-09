Detto Fatto, il look casual di Serena Rossi oggi, venerdì 22 settembre 2017. Un’altra settimana in compagnia di Detto Fatto e della bella Serena Rossi si conclude oggi, venerdì 22 settembre 2017. Per la puntata di oggi, Serena ha scelto di indossare un outifit casual composto da jeans e da camicetta bianca lucida. La puntata di oggi propone tanti tutorial interessanti, ed è resa ancor più piacevole dalla simpatia di Serena Rossi. Ricordiamo insieme alcuni tutorial della puntata.

Detto Fatto, i tutorial di oggi 22 settembre 2017.

A Detto Fatto Micaela Martinis ci aiuta ad essere più femminili, e propone alcuni esercizi di fitness e ci svela alcuni consigli per essere più seducenti in cucina. Nasce un simpaticissimo siparietto con Serena Rossi, che ci mostra come si comporta in cucina. Simone Bellesi propone un goloso tutorial di cucina, e ci spiega come realizzare un’ottima crostata pere e cioccolato con una speciale frolla composta da farina di mais, farina di riso e amido di riso. Il produttore radiofonico esperto di lifestyle Fabio De Vivo consiglia come vestirsi in maniera casual. La psicologa Sara Roveraro e l’ostetrica Daniela Pergola, nuovi ingressi nella famiglia di Detto Fatto, spiegano alle neomamme come prendersi cura del proprio neonato.

Detto Fatto, Serena Rossi alle prese con i consigli di Micaela Martinis.