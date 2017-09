Grande Fratello Vip 2017: Giuseppe Iannoni ex compagno di Carmen Di Pietro svela la verità sul loro rapporto..

Grande Fratello Vip 2017: le news su Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni. Il matrimonio tra Carmen Di Pietro, concorrente dell’edizione di quest’anno del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, e Giuseppe Iannoni è finito dopo 16 anni d’amore. Lo aveva rivelato la stessa mora, che con l’ex ha due figli, prima di entrare nella casa di Cinecittà. Adesso è Giuseppe a raccontare altri particolari della loro delicata situazione.

Grande Fratello Vip 2017: Giuseppe Iannone svela la verità sul rapporto con Carmen Di Pietro.

Iannoni ha spiegato a ‘Novella 2000‘: “Non è un bel momento. Viviamo insieme, ma in camere separate, anche se per la verità noi abbiamo sempre avuto camere separate. E’ molto meglio, abbiamo avuto comunque due figli. Ci cercavamo la notte”.

Poi precisa: “Non facciamo più l’amore, assolutamente”.

Lui non ha neanche altre donne: “Per carità, nessuna donna, meglio solo. Solo è molto meglio in questo momento della mia vita”.

Grande Fratello Vip 2017: le dichiarazioni e la versione di Carmen Di Pietro.

Carmen Di Pietro aveva invece rivelato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2017: “Non ci amiamo più. Tra noi non c’è stata alcuna crisi: semplicemente si è spento a poco a poco il sentimento. Mio marito era sempre via per lavoro, ci vedevamo solo nel fine settimana e la distanza fisica ci ha divisi anche sul piano emotivo. Dicono che la lontananza faccia bene all’amore, ma per noi è stato il contrario”.