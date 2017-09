Grande Fratello Vip 2017: gli auguri speciali dei fratelli Rodriguez e di Andrea Iannone per la bella Belen

Grande Fratello Vip 2017: gli auguri speciali dei fratelli Rodriguez per la sorella Belen. La showgirl argentina Belen Rodriguez, per il compimento dei suoi 33 anni, è stata celebrata con una festa a sorpresa, ma al party, svoltosi in un locale a Milano, erano assenti sia Iannone che i suoi fratelli, “reclusi” dal Grande Fratello Vip 2017. Erano presenti invece sua madre Veronica, suo padre Gustavo, suo figlio Santiago e gli amici hanno dato vita ad una sorpresa molto gradita a Belén, che pare abbia fatto l’alba senza neppure dormire, come ha ammesso lei stessa sui social. I due fratellini però non hanno fatto mancare il loro affetto alla sorella, inscenando un simpatico siparietto con tanto di canzoncina di tanti auguri proprio dalla casa più spiata d’Italia, Grande Fratello Vip 2017. “Ti amiamo tanto” hanno detto i due. Al party non era presente nemmeno una persona molto importante per Belen: Andrea Iannone.

Belen Rodriguez : gli auguri su instagram di Andrea Iannone.

Il campione di moto GP era probabilmente impegnato per motivi di lavoro altrove. E così il pilota ha affidato ai social una piccola dedica a Belén, postando una foto in bianco e nero con la didascalia: “Auguri a te. Sei la cosa più bella che ho”, con tanto di cuoricino finale.

Gli auguri dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 dei fratelli Rodriguez.

I nostri Los Rodriguez hanno un messaggio speciale per qualcuno…. Tanti auguri @belenrodriguezreal 😍 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 20 Set 2017 alle ore 07:52 PDT

Gli auguri di Andrea Iannone per la bella Belen.

Auguri a te, sei la cosa più bella che ho. ❤️ @belenrodriguezreal Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 20 Set 2017 alle ore 09:00 PDT