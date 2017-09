Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 22 settembre 2017: buon compleanno, Filippa! Al Grande Fratello Vip 2017 è aria di festa. Mentre i Vip nella Casa dei Privilegiati si rilassano in piscina, Cristiano Malgioglio arriva portando un vassoio colmo di fritelle fumanti ricoperte di zucchero a velo. I Vip del Grande Fratello hanno qualcosa da festeggiare: Cristiano ricorda che è il compleanno di Filippa Lagerback, la compagna di Daniele Bossari. Al Grande Fratello tutti i Vip mandano gli auguri a Filippa, e Daniele, felice del pensiero di Cristiano, dice “Auguri, amore!”.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 22 settembre 2017: i problemi della convivenza…

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, però, non è totalmente disteso. Daniele Bossari approfitta di un momento in cui tutti sono riuniti intorno al tavolo a bere il caffè e chiede se c’è qualcosa che non va. Cristiano Malgioglio prende la parola e spiega che lui chiede solo che non ci siano rumori la sera, per il resto non chiede niente: la comitiva gli piace e si trova molto bene. Al Grande Fratello Vip Giulia chiede più ordine in cucina, ed una maggiore pulizia nel bagno, e le altre ragazze concordano.