Grande Fratello Vip 2017, le prime dichiarazioni di Belen sui concorrenti della casa! Nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ con le sue espressioni e le sue battute strappa un sorriso quasi a tutti, ma c’è qualcuno che Cristiano Malgioglio non lo sopporta proprio, ossia Belen Rodriguez. La showgirl argentina lo ha detto intervistata da Alfonso Signorini nel suo nuovo programma sul web ‘Casa Signorini’. Per la bella mora Malgioglio pretende rispetto ma non ne dà indietro. “Cristiano Malgioglio? Non mi piace perché per me non è una bella persona, lui pretende rispetto ma non dà rispetto, se io fossi stata nella casa l’avrei ‘ucciso'”, ha fatto sapere.

Ammira invece un’altra concorrente di quest’edizione del reality di Canale5, Simona Izzo. “Mi piace, è pesante ma è una persona che arricchisce culturalmente e stimola in continuazione”, ha detto di lei. Commentando poi la partecipazione del fratello Jeremias ha raccontato: “È sempre stato molto sensibile, probabilmente per la sua storia, pensa che io a 16 anni ho deciso di lavorare e di andare via perché gli stipendi in casa non bastavano”.Poi anche una battuta sulla doccia ‘hot’ della sorella minore Cecilia. “È la nuova farfallina? Allora ci diamo il cambio”, ha scherzato.