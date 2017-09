Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Aida Yespica sul suo turbolento e difficile passato

Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Aida Yespica. La bellissima showgirl ha fatto delle rivelazioni ai suoi compagni, ed ha raccontato di essere stata a lungo infedele nelle sue relazioni sentimentali. Lo ha detto sotto le telecamere del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, aggiungendo però di essere cambiata e di aver scelto di essere più sincera.”Tanti anni fa, io ero infedele perché lo sapevo che gli uomini sono degli str**zi. Adesso, però, io non ci riesco perché mi è capitato di stare con una persona che mi faceva infedeltà a go-go!”, ha spiegato la bella venezuelana.

Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Aida Yespica sul suo passato.

“Non mi piace dire le bugie, non ci riesco, e io non vorrei più fare una cosa che non vorrei mi facessero. E’ una cosa che ho fatto in passato e che me ne hanno fatto tanto. Allora dico no, devo essere corretta”, ha poi aggiunto. Attualmente la Yespica è fidanzata con Giuseppe Lamma. “E’ stato un colpo di fulmine”, aveva spiegato al settimanale ‘Spy’ prima di entrare nella casa di Cinecittà. Di Geppy, questo il soprannome del ragazzo, si sa che ha 30 anni fa l’imprenditore. La sua famiglia ha inoltre un’azienda di livello mondiale nel settore dell’ottica.

Grande Fratello Vip 2017, le rivelazioni di Malgioglio sulla morte del padre di Aida.

Inoltre, Cristiano Malgioglio ha raccontato a tutti una tragedia vissuta anni fa da Aida Yespica e che la showgirl gli aveva già rivelato, insieme ad altri avvenimenti tristi della sua infanzia, quando entrambi erano concorrenti dell’Isola dei Famosi. Il papà di Aida è infatti morto davanti agli occhi della modella venezuelana.”Era tornata in Venezuela e voleva uscire con le amiche per raccontare l’esperienza in Italia. Suo papà le ha detto: ‘Non uscire stasera, non sto tanto bene’. Aida era andata a pettinarsi e ad un certo punto sente una voce roca che la chiama dall’altra stanza, ‘Aida, Aida’. Era il padre, che le è morto davanti”, ha spiegato Cristiano con voce commossa.

Poi la stessa Yespica ha aggiunto: “Io sono uscita in strada a chiedere aiuto. Non avevamo nemmeno il telefono”. Poi è arrivato anche il voltafaccia della famiglia. “Nessuno della mia famiglia mi ha voluta, mi hanno buttato fuori di casa. Ho dovuto pagare il funerale e tornare in Italia”, ha continuato. “Ci sono delle storie molto commoventi dentro questa casa che magari non si sanno”, ha infine commentato Malgioglio.