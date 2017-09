Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, venerdì 22 settembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 22 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il varietà di successo di Carlo Conti Tale e Quale Show. Durante questa prima puntata consoceremo i nuovi concorrenti (Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Marco Carta, Mauro Coruzzi, Claudio Lippi, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Piero Mazzocchetti, Annalisa Minetti, Donatella Rettore) ed assisteremo alle loro prime esibizioni. Su Rai 2 andrà in onda Camera Cafè. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film Mia madre. Margherita è una regista che si sta separando dal compagno. Ha una figlia adolescente ed una madre molto malata. Margherita non sa come gestire tutti questi problemi e queste vicende difficili da vivere…

Guida tv di questa sera venerdì 22 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 22 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in ondala rubrica di attualità Quarto grado. Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto. Raimundo segue Alfonso e scopre che Maria è a Puente Viejo. Grazie alla sua carica di intendente, Raimundo riesce a far fare visita ad Emilia a Maria ed Alfonso. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film di azione Transformers – Age of exstinction.

Stasera La7 trasmetterà invece il film Face/Off – Due facce di un assassino. L’agente dell’FBI Sean Archer dà la caccia a Castor Troy, responsabile dell’omicidio di suo figlio. Quando finalmente riesce a catturarlo, Sean scopre che Castor ha nascosto una bomba capace di radere al suolo la città di Los Angeles…