Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata del 22 settembre 2017, in onda stasera alle 21.15 su Canale 5

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 22 settembre 2017: l’incontro tra Raimundo e Maria. Oggi, 22 settembre 2017, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata serale della soap Il Segreto, in onda su Canale 5 alle ore 21.15. Nelle scorse puntate abbiamo assistito al ritorno di Maria e all’atteso abbraccio con Alfonso. Secondo le anticipazioni ufficiali, Raimundo, insospettito dai comportamenti di Alfonso, segue il locandiere e scopre che Maria è tornata a Puente Viejo. La gioia di Raimundo è tanta, e tutti insieme parlano di Emilia e di come fare per aiutarla. Raimundo, grazie alla sua carica di intendente, riesce a far parlare Maria con Emilia.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 22 settembre 2017: i sospetti di Rogelia.

Per Hernando e per la sua famiglia è un brutto momento: alcuni prodotti vengono ritirati dal mercati, in quanto molte persone lamentano di essersi ustionate dopo aver usato i sali da bagno realizzati da Beatriz. La ragazza è disperata, non sa come ha potuto commettere un simile errore e trema all’idea di aver cagionato un danno al padre. Ma sarà davvero colpa sua? I sospetti di Rogelia nei confronti di Ismael, intanto, aumentano dopo aver assistito ad uno scontro tra il ragazzo e Matias. La donna sa di aver già visto Ismael, e sente che non è sincero.