La prova del Cuoco: un dolce ritorno in studio, oggi 22 settembre 2017

La prova del Cuoco: un dolce ritorno in trasmissione. Ultimo appuntamento settimanale oggi al cooking show de La prova del Cuoco. Torna a La prova del cuoco con nuove ricette, oggi 22 settembre 2017, Ambra Romani. È questo uno dei piacevoli ritorno in questa nuova edizione de La prova del cuoco: dopo Andrea Mainardi anche Ambra Romani ci delizierà con nuove ricette La prova del cuoco? Entrambi hanno avuto una pausa dal cooking show di Antonella Clerici per volare verso nuove avventure televisive. Chi ci sarà accanto alla Clerici nella puntata di oggi 22 settembre 2017 La prova del cuoco oltre alla frizzante appassionata di dolci?

La prova del Cuoco: gli spaghettoni ai fichi d’india, ieri 21 settembre 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del Cuoco abbiamo assistito alla preparazione degli spaghettoni ai fichi d’india proposti da Anna Moroni. Ecco come prepararli. Cuociamo subito la pasta, gli spaghettoni che Anna Moroni ha scelto per questo piatto con i fichi d’India. Puliamo i fichi d’India, passiamo sotto l’acqua corrente e li passiamo per eliminare i semini. Abbiamo tostato il pane condito con olio e aglio strofinato e lo sbricioliamo, Antonella Clerici lo fa nel mortaio. In padella mettiamo olio e aglio e uniamo le acciughe e le facciamo sciogliere e poi aggiungiamo in padella i fichi appena passati senza i semini. Stiamo per completare questo primo piatto scelto oggi da Anna Moroni. Il pomodoro giallo lo tagliamo a dadini e aggiungiamo in padella. Scoliamo la pasta e versiamo in padella, facciamo insaporire aggiungendo anche il prezzemolo, il pepe, la scorza di limone grattugiato e saltiamo, alla fine aggiungiamo le briciole di pane. Attendiamo per scoprire le ricette di oggi de La prova del Cuoco.