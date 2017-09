Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime news ad oggi 22 settembre 2017!

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le ultime news. Lo scorso gennaio ha compiuto 40 anni, Michelle Hunziker con il settimanale ‘Oggi’ ne fa un primo bilancio. E si dà un voto altissimo.”Dieci e lode. È bellissimo: a 40 anni finalmente sai cosa vuoi, non hai più ansie, non temi di non piacergli più se dici una cosa o non ne fai un’altra. E poi non devi più perdere tempo (ride, ndr): fin dal primo ‘limone’ sai se la persona che hai davanti va bene per te oppure no, se potrai parlarci di tutto e stare bene”, ha raccontato.

Michelle Hunziker si racconta a cuore aperto ad Oggi.

La fama per la Hunziker non sembra rappresentare assolutamente un problema, a differenza di alcune colleghe. Tra i fotografi di Milano è infatti nota per essere una delle ‘vip’ più disponibili. “La ricetta per vivere bene da personaggio pubblico è: essere sempre disponibile in pubblico e come vuoi in privato. Anche Tomaso l’ha capito subito, gli sono grata. Non era ovvio: l’arrivo della Hunziker, con tutto il suo codazzo di paparazzi dietro, è stato uno choc per la famiglia Trussardi, che invece è sempre stata così discreta”, ha spiegato. “Davanti a sua madre, che è tanto sofisticata, ero in soggezione, temevo di essere inadeguata, un pesce fuor d’acqua. Poi me l’ha detto lei, quanto mi stima, quanto sia felice che suo figlio stia con me. Ho pianto, di gioia”, ha poi svelato Michelle.

