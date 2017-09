Tagli di capelli autunno/ inverno 2017-2018: ecco i tagli di capelli senza tempo

Tagli di capelli autunno/ inverno 2017-2018: i tagli di capelli senza tempo. È in arrivo una nuova stagione e nasce il desiderio di cambiare il proprio look attraverso tagli di capelli, acconciature e colori, si tende a voler creare l’immagine di una donna contemporanea, determinata e vitale, sempre dolce, femminile e, soprattutto, molto elegante. Tra i protagonisti abbiamo i tagli di capelli corti “alla maschietta” ma con dettagli più soft ottenuti con ciuffi e sfilature mai solide e geometriche. Così come i tagli di capelli a caschetti e i lunghi, leggermente mossi, scalati e soprattutto voluminosi. Bisogna apprezzare il passato attraverso uno stile retrò ma anche il presente. Ecco dunque il fascino della fusione fra presente e passato concretizzarsi attraverso forme e proporzioni differenti, senza alcuna regola se non quella di ispirarsi ad alcune icone femminili senza tempo.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: il fascino retrò.

Le ultime tendenze in tema di tagli di capelli provengono direttamente dagli anni ’50 con le chiome lunghe e iperfemminili o dagli ’80, con tagli di capelli iper-scalati o dai ’70, a metà tra a disco e il punk o l’electric wave non importa, ciò che conta è mettere sempre in evidenza quel tratto femminile che emerge costantemente, in modo più o meno evidente o nascosto da un bob iper-geometrico, da un corto pieno di volume o un lungo che vive su più livelli, magari evidenziati dal colore e bilanciato dalla frangia, già protagonista dei look da qualche stagione e che rivedremo in varie forme e dimensioni anche nei prossimi mesi.