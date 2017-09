Uomini e Donne, le ultime news: scontri negli studi Mediaset. È ufficialmente iniziata una nuova edizione di Uomini e Donne e tra trono classico, trono gay e trono over non mancano già le prime polemiche e discussioni. In merito a quest’ultimo ci sono state sia delle new entry ma anche vecchie conoscenze come Emy, che entra in studio accolta da Giacinto, che, reduce da un’estate passata in discoteca, balla insieme a lei Despasito. Ma il meglio deve ancora venire, dove per ‘meglio’ intendiamo Graziella. Il filmato che riassume la sua vicenda con Manfredo ne anticipa l’ingresso in studio. E sono subito scintille con Gemma cui dice: “Complimenti per la blefaroplastica”, e afferma di averla vista in condizioni ‘normali’ e che cambia molto rispetto a come è in trasmissione. La dama Graziella si scontra anche con Emy.

Uomini e Donne, le ultime news: nuovi ingressi nello studio.

Intanto nuovi ingressi nel parterre femminile: Grazia è la prima a presentarsi, seguita da Manila, che crede ancora nelle favole e ama essere corteggiata. Ad animarsi è anche il parterre maschile a partire dal 43enne Nicola, padre di una bambina di 7 anni, e Alessandro che vive in provincia di Torino e da 10 anni non ha relazioni stabili.

