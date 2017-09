Uomini e Donne, le ultime news: un duro colpo per Gemma Galgani

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani continua a far parlare di sé. Si è ufficialmente dato il via a una nuova edizione di Uomini e Donne. Il trono over ha cominciato da subito a far parlare di se e in particolare con la protagonista Gemma Galgani che ha concluso la sua storia con Marco Firpo. Le anticipazioni su Uomini e donne over rivelano che Gemma Galgani, nonostante le accuse di Tina Cipollari, continua a far breccia nel cuore dei cavalieri che si presentano in trasmissione e che desiderano conoscerla. Una delle new entry di questa edizione del programma di Canale 5 si chiama Gianfranco e fin dal primo momento ha messo gli occhi addosso alla dama torinese. Gemma e Gianfranco sono usciti insieme per la prima volta e hanno scelto di conoscersi meglio per provare a capire se tra di loro potesse esserci affinità. L’incontro tra Gemma e la sua nuova fiamma ha dato gli esiti sperati, tanto che tra i due è avvenuto anche un intenso bacio.

Uomini e Donne, le ultime news: duro colpo per Gemma Galgani.

Una rivelazione a dir poco clamoroso che riporterà Gemma al centro dell’attenzione. La dama, infatti, archiviata la storia d’amore con Marco Firpo ha deciso di gettarsi subito a capofitto in una nuova storia d’amore con Gianfranco, ammettendo in trasmissione che è stata molto bene con il cavaliere durante il primo incontro. Insomma sembra che ci siano tutte le premesse per fare in modo che la love story tra i due potesse proseguire nel migliore dei modi. Ma la conduttrice Maria De Filippi ha svelato alla Galgani che Gianfranco non ha intenzione di conoscere soltanto lei nel corso di quest’avventura e ha chiesto già alla redazione i numeri di altre dame. Un duro colpo per la Galgani che è rimasta visibilmente senza parole di fronte alla scoperta choc.