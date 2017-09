Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 settembre 2017: a Trapani incontro tra il direttore del carcere ed il direttore del dipartimento cure dell’ASP per la prevenzione suicidi. A Trapani si è tenuto un vertice tra il direttore del carcere Persico, ed il direttore del Dipartimento Cure primarie dell’ASP Ernandez. Insieme hanno parlato dell’attuazione del “Protocollo per la prevenzione dei suicidi in ambiente carcerario”. La prevenzione dei suicidi nelle carceri prevede l’individuazione, il monitoraggio e la gestione dei fattori di rischio, ed inoltre indica le modalità di intervento in caso di casi di tentativi di suicidio. Ernandez ha spiegato che durante l’incontro “Sono stati affrontati gli aspetti operativi e organizzativi del protocollo e individuati gli attori coinvolti. Questo pone le premesse per una fattiva e produttiva collaborazione tra le due Amministrazioni pubbliche”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 23 settembre 2017: le iniziative per Natale a Foggia.

Fra tre mesi sarà Natale, ed il pensiero è rivolto ai detenuti, in particolar modo a quelli che hanno poche persone care che possono rendere meno malinconiche le festività. Il senso di solitudine, durante il periodo natalizio, si accentua, e ciò può influire in maniera estremamente negativa sulla psicologia dei detenuti. Il Presidente di un centro di volontariato, il CSV di Foggia, Aldo Bruno, parla di un’importante iniziativa: “Intendiamo fornire, attraverso l’opera delle associazioni, un supporto concreto alla popolazione detenuta che trascorre le festività natalizie in carcere. Particolare attenzione sarà data alle iniziative rivolte ai ristretti con scarsi riferimenti familiari e affettivi, tali da determinare una condizione di maggior solitudine o che versano in stato di profonda indigenza”. Con questa iniziativa si vogliono promuovere attività di spettacolo quali musica, teatro, danza.