Anticipazioni Verissimo 23 settembre: ecco gli ospiti e il look di Silvia Toffanin

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti della puntata di oggi 23 settembre 2017. Oggi andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma pomeridiano, in onda su canale cinque a partire dalle 16.00 circa. Alla conduzione Silvia Toffanin pronta a svelare e a raccontare i segreti e episodi di vita dei visi noti della Tv. La prima parte della puntata verrà tutta dedicata alla popolare soap opera sbanca-ascolti di Canale 5. Ospiti in studio saranno Loreto Mauléon, l’attrice che ne Il Segreto interpreta il personaggio di Maria Castaneda, ma anche Silvia Provvedi, Max Biaggi, Albano Carrisi e Carla Cruz. Silvia Provvedi sarà protagonista di una nuova intervista in cui, tra le altre cose, parlerà anche delle condizioni di salute del fidanzato, Fabrizio Corona: “Sono preoccupata, Fabrizio non mangia da una settimana e sogno un futuro insieme a lui”.

Anticipazioni Verissimo: le dichiarazioni di Al Bano sulle sue donne, oggi 23 settembre 2017.

Ulteriore star presente questa settimana nel programma sarà Al Bano Carrisi. Il cantante parlerà dell’energia ritrovata e del rapporto con le donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso. Su Loredana Lecciso, Al Bano dirà: “Stiamo ancora insieme, non solo per i figli”. Su Romina Power, invece, durante le registrazioni il cantante di ‘Felicità’ si è lasciato sfuggire la frase: “Quando Romina se ne è andata, ho avuto qualche brutto pensiero”.

Anticipazioni Verissimo: il look di Silvia Toffanin.

Scollo a barca in candido bianco con gonna plissè in lucido blu. Capelli lisci e sciolti e trucco semplice. Questo è il look di Silvia Toffanin nella puntata di oggi 23 settembre 2017 a Verissimo.

Al Bano ospite a Verissimo.

Domani a Verissimo un ospite amatissimo :Al bano #silviatoffanin #canale5 #verissimo#intervista#esclusiva Un post condiviso da verissimo (@verissimotv) in data: 22 Set 2017 alle ore 05:35 PDT

Anticipazioni Verissimo: altri ospiti d’eccezione.

Domani a Verissimo intervista esclusiva al campione @maxbiaggiofficial che lo scorso 9 giugno ha rischiato la vita in un gravissimo incidente in moto.Da non perdere!#silviatoffanin #canale5 #verissimo @biancaatzei #ore16.10#monaco Un post condiviso da verissimo (@verissimotv) in data: 22 Set 2017 alle ore 04:23 PDT