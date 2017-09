Antonella Clerici e Vittorio Garrone, le news. Antonella Clerici è molto felice accanto al nuovo compagno Vittorio Garrone, e non esclude il matrimonio anche se di certo i fiori d’arancio per lei non arriveranno a breve. La conduttrice lo ha spiegato al settimanale ‘Nuovo‘: “Magari fra dieci anni, quando saremo maturi tutti in tutti i sensi, se ne può parlare”. Tra lei e il medico le cose vanno a gonfie vele e anche la figlia si è affezionata alla nuova figura nella sua vita. “Maelle adora Eddy, il suo papà: ma adesso sa che Vittorio è una persona di famiglia e si è affezionata a lui”, ha detto Antonella. “Anche il mio ex ha una nuova compagna che mia figlia ha conosciuto”, ha poi aggiunto.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone, ultime news gossip.

Se un giorno la figlia le dovesse dire che vuole andare a vivere a Bruxelles con il padre, come la prenderebbe, chiede il giornalista di Nuovo. La Clerici risponde: “Spero di avere l’intelligenza di mia madre: nonostante fosse contraria alla tv, lei mi ha lasciata libera di andare”. Per ora la conduttrice e il compagno si vedono appena possono, ma ad entrambi piacerebbe condividere lo stesso tetto. “Ho detto che mi piacerebbe avere più tempo per stare con Vittorio. Ora ci vediamo nei week end come fidanzati a distanza; in futuro vorremmo andare a vivere insieme”, ha concluso.

Le foto di Antonella Clerici su Instagram.

#campagna #boschi #montagne #piemonte #massello #valgermanasca #foresteriamassello #lorywild #amici Un post condiviso da @antoclerici in data: 19 Ago 2017 alle ore 05:25 PDT