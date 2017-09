Grande Fratello Vip 2017: Simona Izzo sotto accusa. Ha inizio una nuova giornata nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Dopo la festa, il risveglio non è semplice. Simona, in Stazione, è sola sui binari e racconta, in un monologo, quanto successo la notte prima. Simona, infatti, durante la cena ha ripreso i suoi compagni, che le impedivano di fare un discorso facendo delle pernacchie. Secondo la regista farlo davanti a persone che non si conoscono in una situazione in cui tutti potevano fare qualcosa per mostrarsi e raccontare qualcosa di sé, non ha fatto sì che il gruppo facesse una bella figura. Dopo la cena gli Stazionati hanno continuato a discutere e Simona è stata accusata di voler sempre decidere tutto per il gruppo: “Se facciamo un gioco di gruppo, le persone si possono dissociare, come ha fatto Marco, ma non posso essere accusata di pilotare il gruppo” racconta la regista nel suo monologo.

Grande Fratello Vip 2017: notte in bianco per Daniele Bossari.

In Casa Daniele è l’unico ad essersi svegliato (e alzato dal letto!): per lui è ora di fare colazione. Gianluca e Daniele sono in cucina e mentre uno lava le tazzine e l’altro cerca qualcosa da mangiare per colazione, parlano della notte appena trascorsa. Daniele ha dormito davvero poco e peggio delle altre notti.