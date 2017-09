Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, sabato 23 settembre 2017 su Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di sabato 23 settembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la trasmissione Uno due tre… Fiorella, uno show in due puntate, sabato scorso e oggi, condotto da Fiorella Mannoia con tanti ospiti. Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles, con l’ episodio Vecchi trucchi. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda la serie tv The night manager.

Guida tv di questa sera sabato 23 settembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, sabato 23 settembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Segreti in famiglia. Eric è un bambino di dieci anni che vive con la madre Briana, alcolista, e il fratellastro Max di dodici anni, da cui subisce maltrattamenti. nell’assoluta indifferenza di Briana che ha uno spiccato debole per Max. Un giorno i due fratelli sono in piscina, e accade l’impensabile…

Su Canale 5 vedremo il film Che bella giornata, con Checco Zalone. Checco grazie alla raccomandazione di uno zio lavora come addetto alla sicurezza del Duomo. Qui conosce Farah, una ragazza araba che si finge innocua studentessa di architettura per depositare una bomba sotto la Madonnina. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Cattivissimo me 2. Stasera La7 trasmetterà il film I due invincibili. Finita la Guerra di Secessione, il colonnello sudista Jim Landon, s’incammina verso il Messico. Durante il viaggio incontra il colonnello nordista John Henry. I due una volta erano nemici, ma ora uniscoon le forze per sconfiggere una banda di fuorilegge.