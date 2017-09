Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 23 settembre 2017: la verità sulla morte di Sol. Oggi, sabato 23 settembre 2017, andrà in onda una nuova puntata della soap spagnola il Segreto. Oggi assisteremo alle avventure degli abitanti di Puente Viejo alle ore 15.05, prima della messa in onda della trasmissione di Silvia Toffanin Verissimo, mentre domani, domenica 24 settembre, la soap non andrà in onda per lasciare spazio a Domenica Live. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata de Il Segreto di oggi.

Maria è tornata a Puente Viejo da Cuba per scoprire cosa nasconde la madre Emilia, e per aiutarla ad uscire dal carcere. La donna, durante un incontro in carcere, riesce a capire come mai Emilia si è accusata dell’omicidio di Sol. Maria decide così di incontrare Saveriano e riesce a farli ammettere l’assassinio di Sol. Maria aveva allertato la Guardia Civile, che, nascosta nei cespugli, ascolta la confessione dell’uomo e cerca di arrestarlo. Saveriano reagisce in maniera violenta, che provoca uno scontro nel quale l’uomo rimane ucciso.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 23 settembre 2017: un’accesa lite tra Matias e Ismael.

Secondo le anticipazioni della soap Il Segreto, Ismael accusa Matias per la questione dei sali difettosi. I due ragazzi hanno un duro scontro, e Rogelia interviene per cercare di dividerli. Alla donna Ismael non piace, è convinta della sua cattiva sede e prega Beatriz di parlarne con il padre. La ragazza, però teme che Hernando possa rivoltarsi contro Matias.