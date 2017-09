Linea Verde, anticipazioni di oggi sabato 23 settembre 2017: tappa a Novara!

Linea Verde, anticipazioni di oggi sabato 23 settembre 2017. Oggi Sabato 23 settembre alle 12.20 su Rai1 il viaggio di “Linea Verde… va in città” farà tappa in Piemonte. Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, andranno alla scoperta di Novara, città dalla solida tradizione contadina, che da oltre 500 anni ha legato la sua economia e la sua identità alla coltivazione del riso. Dalla mietitura alla lavorazione, si seguirà un percorso nel mondo del riso che porterà a conoscere tutti i segreti di questo cereale. Insieme allo chef Sergio Barzetti si imparerà a scegliere il riso giusto per ogni piatto e a evitare gli errori più comuni quando lo si acquista, mentre la chef Marta Grassi insegnerà a realizzare un risotto a regola d’arte con i migliori prodotti a chilometro zero del Novarese. Il riso, però, è una materia prima preziosa non solo in cucina: a Novara si scoprirà come viene realizzato uno speciale sapone fatto con olio e amido di riso.

Continuando il viaggio a Novara e dintorni, si raggiungerà anche il Canale Cavour, l’opera di irrigazione che nell’800 ha cambiato l’aspetto e il destino di queste terre. Un grande esempio di ingegneria idraulica che ancora oggi è determinante per la vita di un vastissimo territorio. Ma Novara è conosciuta anche per essere il cuore della produzione del gorgonzola, uno dei formaggi italiani più conosciuti ed esportati nel mondo, frutto di un’antichissima tradizione casearia locale. Per fortuna la ricca eredità del passato non ha impedito ai novaresi di proiettarsi nel futuro. Proprio in questa città, legata per tradizione all’industria chimica, si è infatti affermata un’azienda che produce un materiale ormai entrato nell’uso comune di noi tutti: la bioplastica biodegradabile.