Meteo 23-29 Settembre: repentino cambiamento,masse d'aria da ovest ed est. Temporali sparsi

Meteo : l’arrivo dell’anticiclone influenzerà l’Italia. Una bassa pressione potrebbe far peggiorare il tempo su molte regioni. In arrivo delle perturbazioni atlantiche, con conseguenti piogge autunnali su gran parte delle regioni. Prima che ciò avvenga, un altro tipo di circolazione interesserà l’Italia. Una bassa pressione collocata nei pressi dell’Ungheria, inizierà a muoversi in senso retrogrado, a causa della presenza di un possente anticiclone sul comparto russo-scandinavo. Questo spostamento, anomalo, influenzerà l’Italia nei prossimi giorni (dal 24 settembre).

Meteo: cambiamenti del tempo sull’Italia.

Le correnti più fresche orientali verranno incanalate proprio sul nostro Paese, ove si scontreranno con una diversissima massa d’aria, quella umida oceanica in lento progresso verso di noi. Gli effetti quindi sostanzieranno in un cambiamento del tempo sull’Italia, con un peggioramento soprattutto a partire da domenica. Non ci sarà una perturbazione vera e propria e pertanto le precipitazioni risulteranno mal distribuite (sparse, ovvero a macchia di leopardo) e di difficile localizzazione, con la possibilità anche di fenomeni temporaleschi intensi. L’instabilità caratterizzerà anche il tempo della prima parte della prossima settimana.