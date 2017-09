Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, Simona Ventura, ultime news gossip ad oggi 23 settembre 2017

Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, Simona Ventura, ultime news. Stefano Bettarini non esclude di diventare di nuovo papà. Adesso che è fidanzato con la fashion designer 23enne Nicoletta Larini non vede la possibilità di avere un altro figlio come qualcosa di assolutamente irrealistico. “Non dico no a priori riguardo alla possibilità di avere un altro figlio ma non c’è nulla di imminente”, ha spiegato l’ex calciatore al settimanale ‘Diva e Donna’. Di certo, però, Stefano non ha alcuna intenzione di andare a nozze. Il ‘sì’ a Simona Ventura gli è bastato. “Per quanto riguarda il matrimonio, ho già dato”, ha spiegato. La compagna Nicoletta non è gelosa, come invece erano state in passato alcune sue fidanzate. Questo rende tutto più semplice. “Non le dò proprio motivo di dubitare, poi sta con me quasi 24 ore su 24, quindi…”, ha detto Bettarini.

Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, le ultimissime novità.

Recentemente Stefano ha raccontato al settimanale ‘Chi‘ come ha conosciuto la Larini. “Sei mesi prima del GF Vip ho incontrato Nicoletta al ristorante. Lei era al tavolo con il fidanzato e nonostante questo ci siamo guardati a lungo. Così ho deciso di scriverle su ‘direct’ attraverso Instagram ma lei non mi ha risposto. Dopo sette mesi, durante i quali ci sono stati anche il GF Vip e L’Isola, la ritrovo in una chat comune e questa volta è lei a entrare in comunicazione con me. Così mi sono detto: ‘Vai, è fatta’. Poi le ho scritto di nuovo e dopo due giorni eravamo a cena insieme, ma lei era ancora occupata”, ha rivelato.

Stefano Bettarini e Simona Ventura, ultime news gossip.

Bettarini è intervenuto anche in merito alla presunta crisi esistente nel rapporto tra Simona Ventura e Gerò Carraro, ed ha dichiarato: “Io non credo che sia vero e comunque sono affari suoi, è giusto che lei gestisca come meglio ritiene la sua vita sentimentale”.

Le ultime foto di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini su Instagram.

•Io e te ,sunset• #sunset #sea #summer #always #believe #love #life Un post condiviso da •Stefano Bettarini• (@stefanobettarini1) in data: 24 Ago 2017 alle ore 10:12 PDT