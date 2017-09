Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: tagli di capelli imperdibili per essere super trendy durante la stagione autunnale. Settembre è il mese della rinascita e dei cambiamenti, quindi perché non iniziare nel rinnovare il proprio taglio di capelli? Per chi non può fare a meno dei lunghi capelli lisci, il tocco glamour è la frangia: lunga, anzi lunghissima, che copre le sopracciglia oppure corta e dritta. Per chi invece ha nostalgia del tempo trascorso al mare durante le vacanze, lo styling mosso stile beach waves con riga centrale sarà perfetto per mantenere le lunghezze. La parola d’ordine è valorizzare la chioma sfilando, sfoltendo e scalando le lunghezze per un look più rock e sbarazzino. Continueranno invece ad essere di super tendenza il taglio di capelli a bob asimmetrico da portare con capelli mossi e spettinati e il lob mosso con la riga centrale.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli corti di super tendenza.

Nell’inverno 2018 si darà anche ampio spazio ai tagli di capelli corti. Chi ha lineamenti sottili e zigomi pronunciati, ha un viso perfetto per “osare” con i tagli di capelli corti; quelli di super tendenza sono: il bowl cut proposto per chi ha capelli sottili e lisci, il bob cortissimo sulla nuca e con una lunghezza media sul davanti per chi ha capelli mossi, il pixie cut e il corto à la garçonne, resi più femminili da lunghi ciuffi e maxi basette che incorniciano il viso.

